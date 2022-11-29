Веа и Азмун выйдут в стартовых составах сборных США и Ирана на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных США и Ирана на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
Отметим, что очная встреча команд состоится во вторник, 29 ноября, в Дохе. Начало – 22:00 мск.
Иран: Беиранванд, Хаджисафи, Мохаммади, Эззатолахи, Пуралиганжи, Тареми, Голизаде, Хоссейни, Азмун, Нуроллахи, Резаэян.
США: Тернер, Дест, Адамс, Робинсон, Муса, Маккени, Пулишич, Рим, Картер‑Викерс, Веа, Сарджент.
Добавим, что перед заключительными матчами группы B сборная США занимает третье место, набрав два очка. Иран расположился на четвертой строчке, имея в своем активе одно очко.
источник: «Советский спорт»