Комличенко объяснил, за счет чего он сможет выиграть конкуренцию в составе сборной России

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о том, каким образом ему удастся выиграть конкуренцию в составе сборной России.

Отметим, что 27-летний футболист был вызван на матчи национальной команды с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). В общей сложности он провел на поле 13 минут.

– Конкуренция в сборной – четыре нападающих на одну позицию. На мой взгляд, за счет каких сильных сторон мне по силам выигрывать эту конкуренцию у Чалова, Соболева и Сычевого? Благодаря трудолюбию и работоспособности, – сообщил Комличенко в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в текущем сезоне Комличенко принял участие в 20 матчах «Ростова» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач.