«Атлетик» рассмотрит предложения по Унаи Симону

Руководство «Атлетика» готово расстаться с голкипером своей команды Унаи Симоном, если получит хорошее предложение. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Отмечается, что на данный момент 25-летний вратарь выступает на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Испании.

По информации источника, в клубе басков не исключают продажу испанского футболиста при условии получения большой прибыли от заинтересованной стороны. Представители команды из Бильбао рассчитывают, что смогут продать голкипера за 30-40 миллионов евро.

Напомним, что Симон является воспитанником «Атлетика». В текущем сезоне Ла Лиги он провел 14 матчей, пропустил 14 мячей и шесть встреч отстоял на ноль.