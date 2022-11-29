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Хави: Кто не хотел бы тренировать Месси?

Испанский тренер по-прежнему надеется на возвращение форварда.
29 ноября 2022 23:07
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал скрывать, что хотел бы поработать с экс-нападающим каталонцев Лионелем Месси.

«Кто не хотел бы тренировать Месси? Я хотел бы тренировать любого из великих, например, кого-нибудь из Франции. Я бы очень хотел работать с Мбаппе, Неймаром, Месси – всеми футболистами такой величины», – заявил специалист испанским СМИ.

Напомним, Хави играл с Месси за «Барселону». Летом 2020 года аргентинец покинул «Камп Ноу» на правах свободного агента и стал игроком «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые хотят вернуть футболиста и ведут переговоры с его окружением.

источник: «Советский спорт»
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