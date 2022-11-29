Данил Круговой: «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать

— Есть игрок, против которого ты хочешь играть больше всего?

— Нет такого.

— С каким настроением уходишь в отпуск?

— В Кубке России хотели оказаться выше. Жаль, что не смогли дома обыграть в основное время «Спартак». Мало игрового времени, и я буду дальше доказывать тренерскому штабу.

— Кто начал драку?

— «Спартак» с первых минут начал нас провоцировать. Это футбол. От этого даже стало интереснее.

— Многие предъявляют высказывания судье, что он упустил нить…

— Были моменты, когда фолили спартаковские, и никакой реакции от Москалева не было. Можно было уже на 15-й минуте раздать три желтых, чтобы успокоить.

— Где ты был в драке?

— Я был в положении спокойствия, не люблю такие моменты.

— Кто лучший боец ММА в «Зените»?

— Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся.