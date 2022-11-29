«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Интера» Дюмфриса

Представители «Тоттенхэма» контактировали с «Интером» по поводу перехода защитника Дензела Дюмфриса. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что ранее «нерадзурри» выставили ценник на игрока сборной Нидерландов в размере 60 миллионов евро.

Как утверждает источник, лондонский клуб планирует усилить защитную линию, поэтому нацелился на 26-летнего футболиста. Интер готов рассмотреть предложение в связи с финансовыми проблемами. Для осуществления трансфера руководство «шпор» готовы расстаться с Эмерсоном и Мэттом Доэрти.

Добавим, что Дюмфрис выступает за «Интер» с августа 2021 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он провел 20 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025.