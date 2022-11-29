Дубль Рэшфорда помог сборной Англии разгромить Уэльс и выйти в плей-офф ЧМ-2022 с первого места

Сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. В заключительном матче группового этапа команда Гарета Саутгейта разгромила Уэльс – 3:0.

В составе победителей два гола забил Маркус Рэшфорд (50-я и 68-я минуты). Еще один мяч на счету Фила Фодена (52-я).

Таким образом, англичане набрали 7 очков и вышли в плей-офф с 1-го места. Валлийцы расположились на последней, 4-й строчке в группе и завершили выступление на турнире.

Добавим, что за выход в четвертьфинал родоначальники футбола поспорят с командой Сенегала. Матч состоится 4 декабря.