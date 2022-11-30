Сборная США минимально обыграла Иран и вышла в плей-офф ЧМ-2022 

Сборная США одержала победу над национальной командой Ирана (1:0) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Отметим, что единственный гол встречи на 38-й минуте забил американский нападающий Кристиан Пулишич.
В параллельном матче группы B сборная Англии разгромила команду Уэльса со счетом 3:0.
Таким образом, американская национальная команда заняла второе место в группе (5 очков), уступив только англичанам (7). Сборные Ирана (3) и Уэльса (1) расположились на третьей и четвертой строчках соответственно и завершают свое выступление на мировом первенстве.
Чемпионат мира
Группа B
3-й тур
Иран - США - 0:1 (0:1)
Гол: Пулишич, 38.
источник: «Советский спорт»