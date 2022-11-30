ЧМ-2022: какие матчи покажут 30 ноября, где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу состоятся четыре матча.

В центральном поединке сыграют сборные Польши и Аргентины. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени (трансляция – на «Матч ТВ»).

Также зрителей ожидают три противостояния, а именно:

Австралия – Дания (начало – в 18.00 мск, трансляция на «Матч ТВ»)

Тунис – Франция (начало – в 18.00 мск, трансляция на «Матч! Страна»)

Саудовская Аравия – Мексика (начало – в 22.00 мск, трансляция на «Матч! Страна»)

Напомним, чемпионат ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир начался 20 ноября и завершится 18 декабря.