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ЧМ-2022: какие матчи покажут 30 ноября, где смотреть, во сколько начало

Подробный гид.
30 ноября 2022 09:09

Сегодня, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу состоятся четыре матча.

В центральном поединке сыграют сборные Польши и Аргентины. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени (трансляция – на «Матч ТВ»).

Также зрителей ожидают три противостояния, а именно:

Австралия – Дания (начало – в 18.00 мск, трансляция на «Матч ТВ»)

Тунис – Франция (начало – в 18.00 мск, трансляция на «Матч! Страна»)

Саудовская Аравия – Мексика (начало – в 22.00 мск, трансляция на «Матч! Страна»)

Напомним, чемпионат ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир начался 20 ноября и завершится 18 декабря.

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