ЧМ-2022: какие матчи покажут 30 ноября, где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу состоятся четыре матча.
В центральном поединке сыграют сборные Польши и Аргентины. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени (трансляция – на «Матч ТВ»).
Также зрителей ожидают три противостояния, а именно:
Австралия – Дания (начало – в 18.00 мск, трансляция на «Матч ТВ»)
Тунис – Франция (начало – в 18.00 мск, трансляция на «Матч! Страна»)
Саудовская Аравия – Мексика (начало – в 22.00 мск, трансляция на «Матч! Страна»)
Напомним, чемпионат ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир начался 20 ноября и завершится 18 декабря.