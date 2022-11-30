Кейн повторил достижение Бекхэма 20-летней давности

Накануне, 29 ноября, сборная Англии разгромила команду Уэльса (3:0) в матче группового этапа ЧМ-2022.

Нападающий «трех львов» Гарри Кейн отметился голевой передачей и стал первым футболистом национальной сборной, отдавшим три ассиста на мундиале.

Напомним, в последний раз это сделал полузащитник Дэвид Бекхэм на чемпионате мира 2002 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Joe.

Сборная Англии, выступающая под руководством Гарета Саутгейта, набрала 7 очков и вышла в плей-офф ЧМ-2022, где сыграет с командой Сенегала. Встреча состоится 4 декабря.