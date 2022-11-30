Пулишич получил ушиб таза, но в сыграет в 1/8 финала

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич получил ушиб таза в матче третьего тура чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба команды США.

После проведенной диагностики было сделано заключение, что с большой долей вероятности Пулишич сможет выйти на поле в матче 1/8 финала.

В матче со сборной Ирана (1:0) Пулишич стал автором победного гола, забив на 38-й минуте. В ходе голевого эпизода он столкнулся с другим игроком, получил травму и был заменен в перерыве.

Матч 1/8 финала против сборной Нидерландов состоится 3 декабря.