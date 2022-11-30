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Бывшего футболиста «Спартака» Петковича по делу о контрабанде наркотиков

Петкович был задержан в аэропорту Амстердама.
30 ноября 2022 10:34
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист московского «Спартака» и подмосковного «Сатурна» Душан Петкович был задержан полицией Нидерландов в аэропорту Амстердама, сообщают сербские СМИ.

По данным источника, задержание бывшего футболиста произошло в рамках международной операции с участием сербской, нидерландской и бельгийской полиции. Петковичу вменяется участие в группировке, которая занималась контрабандой наркотиков из Южной Америки в Европу. Наркотики прятали в бетонных плитах и развозили по всей Европе.

В ходе спецоперации было изъято 115 килограммов кокаина.

В 2004 году Петкович выступал за «Спартак» и провел в его составе 20 матчей, став автором трех забитых мячей. В 2007 году он перешел в «Сатурн», а после ухода из раменской команды объявил о завершении карьеры. Футболист также играл за сборные Югославии и Сербии.

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