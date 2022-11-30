Колумбийский футболист аргентинского клуба умер в 22 года

Колумбийский полузащитник аргентинского клуба «Атлетико Тукуман» Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет, сообщается на официальном сайте команды. Причина смерти команда не уточняет.

По информации аргентинских СМИ, 22-летнему Баланте стало плохо в самом начале тренировки. Игрок потерял сознание и вскоре был отправлен в больницу. Реанимационные мероприятия продолжались более 40 минут, но не принесли успеха. Футболист скончался.

Баланта играл за «Атлетико Тукуман» на правах аренды из колумбийского «Депортиво Кали».