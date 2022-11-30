Овечкин высказался об установлении рекорда по голам в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ

Сегодня, 30 ноября, «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» со счетом 5:1, а главным героем встречи стал российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль.
Таким образом, капитан «столичных» забросил 403-ю шайбу на выезде и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (401).
«Всегда приятно, когда ты побеждаешь Великого, неважно, какие это достижения. Это история», – сказал Овечкин, чьи слова приводит журналистка Саманта Пелл.
Добавим, что россиянин также сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших бомбардиров НХЛ до 8 голов.
источник: «Советский спорт»