Мбаппе не сыграет в матче сборных Франции и Туниса

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не выйдет на поле в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с командой Туниса. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, форвард испытывает дискомфорт в области лодыжки и пропустит встречу по решению Дидье Дешама: главный тренер решил поберечь игрока в преддверии плей-офф.

Напомним, французы досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Что касается матча с Тунисом, то он состоится сегодня, 30 ноября и начнется в 18.00 по Москве.