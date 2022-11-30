Роналду может перейти в саудовский «Аль-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с саудовским клубом «Аль-Наср», сообщают испанские СМИ.

По данным источника, клуб готов предложить бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» контракт на два с половиной года и 500 миллионов евро. При этом годовая зарплата португальца и возможные рекламные доходы оцениваются в 200 миллионов евро.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду, который в данное время находится в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Роналду провел за «МЮ» 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и стал автором двух результативных передач.