Тайсон пообещал выйти на ринг, если Альварес продолжит угрожать Месси

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон пообещал вернуться на ринг, если Сауль Альварес продолжит угрожать нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Кто-то, кого зовут Канело, угрожал Месси. Если он посмеет тронуть его, то мне придется выйти на ринг, даже много лет спустя», - написал Тайсон в своих соцсетях.

Ранее абсолютный чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес раскритиковал Месси за видео из раздевалки сборной Аргентины после матча со сборной Мексики (2:0) на чемпионате мира. Альвареса возмутил эпизод, когда Месси наступил ногой на футболку сборной Мексики, лежавшей на полу. Он записал обращение с угрозами в адрес Месси.

За 35-летнего нападающего вступились футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро, бывший одноклубник Сеск Фабрегас, боец UFC Сантьяго Понзиниббио.