World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тайсон пообещал выйти на ринг, если Альварес продолжит угрожать Месси

Число защитников аргентинского нападающего продолжает расти.
30 ноября 2022 12:03
автор: Александр Евграфов

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон пообещал вернуться на ринг, если Сауль Альварес продолжит угрожать нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Кто-то, кого зовут Канело, угрожал Месси. Если он посмеет тронуть его, то мне придется выйти на ринг, даже много лет спустя», - написал Тайсон в своих соцсетях.

Ранее абсолютный чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес раскритиковал Месси за видео из раздевалки сборной Аргентины после матча со сборной Мексики (2:0) на чемпионате мира. Альвареса возмутил эпизод, когда Месси наступил ногой на футболку сборной Мексики, лежавшей на полу. Он записал обращение с угрозами в адрес Месси.

За 35-летнего нападающего вступились футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро, бывший одноклубник Сеск Фабрегас, боец UFC Сантьяго Понзиниббио.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Зря западные СМИ раздували политику перед игрой США – Иран
Вчера сборная США обыграла сборную Ирана в заключительном матче группы В и вышла в плей-офф.
30.11.2022 13:06
Футбол
автор: Юрий Волохов
Тренер сборной Сенегала посвятил Мане выход команды в плей-офф ЧМ-2022
Африканцы пробились в плей-офф турнира.
30.11.2022 13:04
Футбол
Бускетс прокомментировал слухи о подписании контракта с «Интер Майами»
По данным СМИ, полузащитник присоединится к новой команде в зимнее трансферное окно.
30.11.2022 12:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Йорди Кройфф: «Барселона» и Месси должны снова сойтись
На данный момент футболист защищает цвета «ПСЖ».
30.11.2022 12:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении голкипера сборной Испании Симона
Действующее соглашение вратаря с «Атлетиком» рассчитан до лета 2025 года.
30.11.2022 12:21
Футбол
Тайсон пообещал выйти на ринг, если Альварес продолжит угрожать Месси
Число защитников аргентинского нападающего продолжает расти.
30.11.2022 12:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Роналду может перейти в саудовский «Аль-Наср»
Португальский нападающий близок к подписанию контракта.
30.11.2022 11:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Мбаппе не сыграет в матче сборных Франции и Туниса
Футболист испытывает проблем со здоровьем.
30.11.2022 11:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Овечкин высказался об установлении рекорда по голам в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ
Форвард не стал скрывать, что рад обойти Уэйна Гретцки.
30.11.2022 10:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Колумбийский футболист аргентинского клуба умер в 22 года
Полузащитник Баланта потерял сознание после начала тренировки
30.11.2022 10:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Польша проиграет Аргентине, но выйдет в плей-офф». Прогнозы Кечинова на матчи ЧМ-2022
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах С и D: Тунис – Франция, Австралия – Дания, Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.
Овечкин побил рекорд Гретцки! Пока по голам на выезде (видео)
Дубль Александра Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Ванкувером» (4:1) и позволил россиянину обойти Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах НХЛ за карьеру.
США — плей, Иран — офф! Как американцы вместе с англичанами пробились в 1/8 финала ЧМ-2022 (видео)
В заключительных матчах группы В чемпионата мира Иран уступил США - 0:1, а Англия взяла верх над Уэльсом - 3:0. В плей-офф американцы сыграют с Нидерландами, а англичане - с Сенегалом.
Пулишич забил главный мяч своей жизни ценой травмы! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Австралия – Дания, Тунис – Франция, Саудовская Аравия – Мексика, Польша – Аргентина: расклад и расписание трансляций 3-го тура ЧМ-2022 в группах C и D 30.11.2022
30 ноября Лионель Месси и Роберт Левандовски разыграют билет в плей-офф ЧМ-2022. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах C и D.
Двадцать лет спустя! Как Сенегал второй раз в истории попал в 1/8 финала чемпионата мира (видео)
Сенегал благодаря победе над Эквадором в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:1) вышел в 1/8 финала вместе с Нидерландами, которые в параллельном матче переиграли Катар (2:0). Главный тренер сенегальцев Алиу Сиссе пробился в плей-офф ЧМ спустя 20 лет после того, как сделал это в качестве капитана своей сборной.
Малинину поставили меньше Семененко, Трусова снялась с чемпионата России по прыжкам. Что нового в фигурном катании
В Финляндии прошел последний отборочный этап международной серии Гран-при. Теперь известны шестерки финалистов во всех видах катания.
Каталажка вместо мундиаля. Как испанский болельщик хотел попасть на ЧМ-2022, а оказался в иранской тюрьме
Испанец Сантьяго Санчес намеревался дойти пешком до Катара, чтобы поболеть на чемпионате мира за свою сборную, но вояж обернулся для него кошмаром.
«Кейн должен забить Уэльсу, Штаты могут не справиться с Ираном». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 3-го тура ЧМ-2022 в группах А и B: Нидерланды – Катар, Эквадор – Сенегал, Уэльс – Англия, Иран – США.
Коснулся или нет? Как Португалия победила Уругвай благодаря «недоголу Криштиану»
В заключительном матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии благодаря дублю Бруну Фернандеша обыграла Уругвай (2:0) и оформила досрочный выход в плей-офф.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика