Дмитрий Селюк: Зря западные СМИ раздували политику перед игрой США – Иран

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк делится впечатлениями об игре.
- Напрасно СМИ, особенно западные, подводили какую-то политическую основу под матч США – Иран. Да, у этих стран уже несколько десятилетий сложные отношения. Но это никак не сказалось на игре. Футболисты проявили свои спортивные качества, относились друг к другу с уважением, хотя борьба шла очень жесткая, ведь на кону была путевка в плей-офф. Но все было в рамках фейр-плей. И если кто-то ожидал чего-то такого, что случилось в игре «Зенита» и «Спартака», он сильно ошибался.
источник: «Советский спорт»