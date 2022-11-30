Ильзат Ахметов: В «Краснодаре» на позиции атакующего игрока приношу больше пользы, чем в ЦСКА

- Согласны ли вы с тем, что в «Краснодаре» в роли атакующего игрока можете приносить команде больше пользы, чем в ЦСКА на позиции опорника?

- Однозначно, я согласен. Я игрок атакующий, поэтому мои сильные качества больше реализуются в атаке. Приношу больше пользы в «Краснодаре» на позиции атакующего игрока.

Напомним, что в юности Ахметова называли «киргизским Месси». Профессиональную карьеру он начинал в «Рубине», где выступал на позиции атакующего полузащитника, но после переезда в ЦСКА в 2018 году стал использоваться в роли опорного или центрального хавбека.

Минувшим летом он в качестве свободного агента перебрался в «Краснодар», где главный тренер Александр Сторожук вновь стал использовать его ближе к атаке. В результате в нынешнем сезоне Ахметов записал на свой счет 7 (4+3) очков результативности в 21 матче РПЛ и Кубка России. Для сравнения, в ЦСКА его статистика – 18 (7+11) очков в 104 матчах.