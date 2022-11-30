«Оренбург» планирует выкупить Оганесяна у «Спартака»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб намерен выкупать нападающего Степана Оганесяна, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Если у нас будет возможность выкупить Оганесяна зимой, то будем это делать. Если нет, то летом точно будем общаться со «Спартаком» по поводу Оганесяна», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, что в конце июня «Оренбург» арендовал 21-летнего вингера у красно-белых. Соглашение рассчитано на один сезон с правом последующего выкупа.

В сезоне-2022/23 Оганесян принял участие в 15 матчах, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.