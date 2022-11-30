Полузащитник «Барселоны» Бускетс может остаться в клубе

Полузащитник «Барселоны» и ее капитан Серхио Бускетс может продлить контракт с командой, сообщают испанские СМИ.

По информации источника, руководство «Барселоны» намерено предложить футболисту новый контракт.

Ранее сообщалось, что Бускетс планирует покинуть команду после окончания этого сезона в качестве свободного агента. Но главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что планирует продлить контракт с Бускетсом.

Бускетс является воспитанником «Барселоны», в составе первой команды выступает с 2008 года. В составе каталонцев он восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов. Будучи игроком сборной Испании Бускетс становился чемпионом мира в 2010 и чемпионом Европы в 2012 году.