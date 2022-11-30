Последний день Бонусября от TENNISI bet. Успейте получить бонусы!

Сегодня в рамках Бонусября нужно сделать экспресс на сумму 222 рубля. В этом случае на бонусный счет будет начислено 333 рубля. Участвовать в акции можно один раз. Под акцию попадают ставки прематч и live.

TENNISI bet напоминает, что экспрессы можно составлять и из специальных ставок, которые представлены в разделе «Футбол». Там есть варианты ставок на работу VAR, голы пяткой, желтые карточки вратарю и многое-многое другое.

Бонусябрь, в ходе которого самые активные участники смогли получить более 10 тысяч рублей на бонусный счет, завершается. Но бонусы от TENNISI bet никуда не пропадут, ведь в БК продолжает действовать программа лояльности «Бесконечный бонус». Это значит, что бонусы можно получать в бонусельник и другие дни, о которых TENNISI bet сообщает игрокам либо в личном кабинете, либо в своих соцсетях.

Бонусябрь завершится 30 ноября (в 23:59 по московскому времени), а участвовать в нем могут игроки из России и Казахстана.

Бонусябрь закончится, бонусы не закончатся никогда!