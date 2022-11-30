Американского болельщика выгнали со стадиона чемпионата мира за демонстрацию радужной повязки

Болельщика сборной США выгнали со стадиона «Аль-Тумама», на котором американские футболисты играли против команды Ирана (1:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

По данным британских СМИ, такие действия обусловлены публичной демонстрацией фанатом радужной повязки.

Напомним, что 24 ноября английская пресса писала о том, что ФИФА добилась разрешения на использование ЛГБТ-символики на стадионах чемпионата мира в Катаре.

Сборная США вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет против команды Нидерландов.