«Ювентус» сменил руководство из-за расследования по уклонению от уплаты налогов

Названа причина, по которой Андре Аньелли и остальное руководство «Ювенуста» покинули клуб.

Итальянская пресса уверяет, что данные действия обусловлены налоговой проверкой.

Напомним, ранее в офис клуба приходили с обыском по документации экс-нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. К тому моменту, вся информация по данному вопросу была уничтожена. Тогда писали о том, что клуб скрыл зарплату размером 20 млн евро. По уточненным данным, всего за финансовый год туринский клуб не отразил в отчетности 38 млн евро.

Именно из-за данного расследования из клуба ушли президент Аньелли и вице-президент Павел Недвед, которые вместе со спортивном директором Фабио Паратичи находятся под следствием. Если бы они остались на своих постах, «Ювентус» могли передать под оперативное управление.