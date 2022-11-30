Дешам оставил в запасе лидеров сборной Франции на матч с Тунисом

Стали известны стартовые составы сборных Туниса и Франции на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Тунис: Дамен, Маалул, Лайдуни, Мерья, Тальби, Гандри, Схири, Бен-Ромдан, Кешрида, Слиман, Хазри

Франция: Манданда, Конате, Варан, Дисаси, Камавинга, Чуамени, Верету, Фофана, Коман, Гендузи, Коло Муани.

Сборная Франции, выиграв в двух стартовых матчах, гарантировала себе место в плей-офф чемпионата мира в Катаре, команда Туниса с одним очком замыкает группу D с отставанием от второго места в два очка.

Матч Тунис - Франция начнется в 18:00 по Москве.