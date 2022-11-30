Дюк и Эриксен выйдут в стартовых составах сборных Австралии и Дании на решающий матч группы D

Стали известны стартовые составы сборных Австралии и Дании на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Австралия: Райан, Дегенек, Суттар, Роулес, Бехич, Ирвайн, Муй, Макгри, Леки, Гудвин, Дюк.

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен, Андерсен, А. Кристенсен, Мехле, Хёйбьерг, Йенсен, Сков Ольсен, Эриксен, Линдстрём, Брейтуэйт.

Сборная Австралии, набрав три очка, занимает второе место в группе D, команда Дании с одним очком идет третьей, по дополнительным показателям, опережая Тунис. Сборная Франции, выиграв в двух матчах, гарантировала себе место в плей-офф.

Матч Австралия - Дания начнется в 18:00 по Москве.