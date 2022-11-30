Главный тренер сборной Ирана Кейруш объявил об уходе с должности

Карлуш Кейруш в своих социальных сетях объявил об уходе из сборной Ирана.

Кейруш стал главным тренером национальной команды 7 сентября 2022 года.

«В футболе нет моральных побед, но нет ничего аморального в том, что мы не достигли своей мечты, поскольку сделали все возможное, играя с полным желанием и мужественным победным настроем.

Я горжусь вами, вы были великолепны как на поле, так и за его пределами. Для меня было честью и привилегией быть частью этой футбольной семьи. Я верю, что вы заслуживаете полного уважения и оказываете полное доверие болельщикам в Иране и по всему миру. Всем счастья, мира, успехов и здоровья.

Спасибо, команда Ирана», - написал Кейруш.

На чемпионате мира в Катаре сборная Ирана заняла третье место в группе В, набрав в трех матчах 3 очка.