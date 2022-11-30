Агент Дурн заявил, что Азмун не намерен уходить из «Байера»

Арманд Дурн, представляющий интересы иранского нападающего «Байера» Сердара Азмуна, заявил, что футболист не планирует покидать клуб из Леверкузена, где ему лишь раз удалось отыграть официальный матч целиком.

«Нам нет особенного дела до других клубов, Сердар не намерен уходить. Наша работа заключается в том, чтобы сделать все необходимое для удачных выступлений за «Байер» во второй половине сезона», - приводит слова Дурна «РБ-Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Азмун провел 11 матчей за «Байер» во всех турнирах, отдав 2 результативные передачи.