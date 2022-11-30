Энрике заявил, что сборная Испании попала на чемпионате мира в Катаре в «группу смерти»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Японии.

«Мы думаем только о победе. Мы в группе смерти, и у всех четырех команд есть шансы выйти из группы. Если хочешь выиграть чемпионат мира, то ты должен побеждать», - сказал Энрике испанским журналистам.

Испанские футболисты, набрав 4 очка, лидируют в группе Е, а японцы, добыв 3 очка, располагаются строчкой ниже.

Матч Япония - Испания пройдет 1 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» и начнется в 22:00 по Москве.