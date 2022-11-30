Сборная Туниса обыграла Францию, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Туниса оказалась сильнее национальной команды Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу африканцев.
В составе победителей отличился Вахби Хазри (58-я минута).
Таким образом, команда Дидье Дешама с шестью очками финишировала на первой позиции турнирной таблицы квартета D и вышла в плей-офф мирового первенства. Подопечные Джалела Кадри расположились на третьей строчке, имея в своем активе четыре очка.
источник: «Советский спорт»