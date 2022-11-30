Сборная Туниса обыграла Францию, но не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022

Александр Хаджи: Придурошный начал бить. Начал драку бразилец «Зенита»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал слова Заремы Салиховой об инциденте в матче красно-белых с «Зенитом». Ранее супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна заявила, что по ходу игры Кубка России петербургская команда провоцировала соперника от бессилия. Кроме того, она отметила, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды». Игра завершилась победой «Зенита» в серии пенальти, а перед этим случилась массовая драка на поле.