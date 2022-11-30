Александр Шлеменко: Дагестан – это как маленькая Россия

«Очень большую поддержу мне оказывают с Дагестана. Пишут в личку: «Дагестан с тобой! Давай, Александр!» Я в прошлом году съездил в Дагестан и меня там тепло встретили. Я знаю, что в Дагестане 36 национальностей. Мы говорим о дагестанцах, а о какой национальности? Не все же они там Магины. У меня вот есть товарищ, он рутулец. Мага — не рутулец. Поэтому, в большей степени, рутульцу какая разница — русский или другой дагестанец? Если бы Мага был рутульцем, то может быть.

Дагестан — это как маленькая Россия. Россия — многонациональная страна. То же самое и с Дагестаном — это многонациональная маленькая Республика. В России много языков, и там много языков, и скрепом для всех является русский язык. Дагестанцы хорошо относятся к русским, многие, может, этого не понимают. Съездив в Дагестан, я понял… Знаешь, чем отличается Дагестан от других Республик Северного Кавказа? В Дагестане люди, если ты не понимаешь их язык, не будут при тебе разговаривать на своем, они будут говорить по-русски между собой. В других нациях может быть такое, что они общаются при тебе на своем, и это не очень красиво, согласись. Ты же их не понимаешь, а вдруг они что-то плохое про тебя говорят. А в Дагестане скрепой является русский язык. Они очень хорошо относятся к русским людям. Они базируются на русском языке и русской культуре, и в этом их сила. Мы же все — Россия. Я — русский. Точно так же, как и Мага — русский. Только он — русский дагестанец, а я — русский русский», — сказал Шлеменко Sport24.

Александр Шлеменко провел 76 боев в ММА и одержал 61 победу.