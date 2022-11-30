Александр Хаджи: Придурошный начал бить. Начал драку бразилец «Зенита»

«Я абсолютно согласен с оценкой Заремы. Это была провокация. Там сразу было видно, что придурошный нападающий начал бить. Какие тут разговоры могут быть? Там видно, что игроки «Зенита» все спровоцировали. Кто полез в драку первый?! Все видно на съемке. Игрок «Зенита» носом начал щелкать, а наш заступился. По сути, начал драку бразилец «Зенита».

Такого у нас еще не было. Ошалели. Это безобразие полное. Стоит даже рассмотреть вариант уголовной ответственности. Так что я за «Спартак» душой и сердцем!» — сказал Хаджи Sport24.