Дель Пьеро может стать директором «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро может занять руководящую должность в клубе. Об этом сообщает итальянская пресса.
Отметим, что 48-летний форвард выступал за туринскую команду с 1993 по 2012 годы.
Как утверждает источник, итальянец раздумывает над предложением стать директором «бьянконери». Игрок, выступавший большую часть карьеры за клуб из Турина желает обладать широкими полномочиями и контролировать трансферную политику команды.
Добавим, что 28 ноября совет директоров «Ювентуса» в полном составе ушел в отставку. Будучи игроком итальянской команды Дель Пьеро принял участие 705 матчах, забил 290 голов и отдал 172 результативные передачи.