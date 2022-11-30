Почеттино заявил, что Кейн забьет в следующих матчах сборной Англии на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о выступлении форварда сборной Англии Гарри Кейна на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что английская национальная сборная обеспечила себе выход в плей-офф мундиаля.

«Кейн хорошо в том, чтобы отдавать голевые передачи, но он один из лучших футболистов, кто способен забивать голы. Он еще отличится голом на этом чемпионате мира. Гарри способен закрыть множество позиций на поле, потому что очень мудр. Он будет полезен своей сборной на период турнира», приводят слова Почеттино британские СМИ.

Добавим, что сборная Англии после окончания группового этапа ЧМ-2022 заняла первое место в группе B, набрав семь очков. В 1/8 финала турнира подопечные Гарета Саутгейта встретятся со сборной Сенегала.