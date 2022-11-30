Флик рассчитывает, что сборная Германии обыграет Коста-Рику в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче своей команды с Коста-Рикой в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что немецкой национальной сборной необходима победа над костариканцами и благополучный исход в параллельной встрече соперников по группе.

«Не стоит забывать, что у Коста-Рики все еще остаются шансы на выход из группы. Если эта сборная победит нас, а Испания окажется сильнее японцев, Коста-Рика пройдет дальше. Команда отлично обороняется, нам нужно найти правильный подход, чтобы победить. Мы очень уважительно относимся к своему сопернику и вряд ли способны забить ей восемь голов. Будем счастливы, если просто выиграем», – приводит слова Флика немецкая пресса.

Добавим, что после двух туров мирового первенства сборная Германии занимает четвертую строчку в группе E, имея в своем активе одно очко. В заключительном матче групповой стадии подопечные Флика сыграют с командой Коста-Рики. Встреча состоится 1 декабря.