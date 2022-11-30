Арнольд – о выходе сборной Австралии в плей-офф ЧМ-2022: Нам помогла вера в себя

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд поделился эмоциям о выходе своей команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что в заключительном туре мундиаля австралийская национальная сборная обыграла Данию со счетом 1:0 и вышла из группы D со второго места.

«Я очень горжусь своими футболистами. Они приложили все усилия, чтобы достичь этого результата. К этой победе нас привела вера в себя. Я видел, что мои игроки готовы к встрече с Данией. Концентрация помогла нам выиграть», – приводят слова Арнольда британские СМИ.

Добавим, что сборная Австралии узнает своего соперника 1/8 финала ЧМ-2022 после того, как пройдут встречи группы C. 30 ноября сборная Польши сыграет с Аргентиной, а команда Мексики встретится с Саудовской Аравией. Оба матча пройдут – в 22:00 мск.