Левандовски и Месси выйдут в стартовых составах сборных Польши и Аргентины на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Аргентины и США на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что очная встреча команд состоится в среду, 30 ноября, в Дохе. Начало – 22:00 мск.

Польша: Войцех Щенсны, Мэтти Кэш, Бартош Берешиньски, Камил Глик, Якуб Кивёр, Крыстян Белик, Гжегож Крыховяк, Пётр Зелиньски, Роберт Левандовски, Кароль Свидерски, Пшемыслав Франковски.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Хулиан Альварес, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Науэль Молина.

Добавим, что перед заключительными матчами группы C сборная Польши занимает первое место, набрав четыре очка. Аргентина расположилась на второй строчке, имея в своем активе три очка.