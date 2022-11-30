Сборные Саудовской Аравии и Мексики огласили стартовые составы на матч третьего тура ЧМ-2022

Сборные Саудовской Аравии и Мексики объявили свои стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что очная встреча команд состоится в среду, 30 ноября, в Лусаиле. Начало – 22:00 мск.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Булайхи, Аль-Ганам, Хамид, Аль-Хассан, Канно, Аль-Давсари, Аль-Брикан, Аль-Шехри.

Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Чавес, Пинедо, Лосано, Вега, Мартин.

Добавим, что перед заключительными матчами группы C сборная Саудовской Аравии расположилась на третьей строчке, имея в своем активе три очка. Мексика занимает четвертое место, набрав одно очко.