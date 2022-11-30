Александр Мостовой: Промес только звезда, остальные куражатся

«Матч звезд Кубка России? Не знаю, честно сказать, как на это реагировать. И само слово «звезды» — а кто там звезды-то? Если о звездах говорить, то уже половины игроков там не должно быть. Промес только если — а остальные кто? Не знаю, куражатся…», — сказал Мостовой «Газете.Ru».

Первый в истории Матч звезд Кубка России пройдет 3 декабря, в нем примут участие игроки команд Пути РПЛ и Пути регионов. В частности, заявлено присутствие Квинси Промеса, Алексея Сутормина, Сергея Пиняева и Алексея Гасилина.

В программе шоу-события — матч в формате 5х5, который продлится два тайма по 15 минут. Помимо этого, футболистам предстоят состязания на силу и точность удара и на ловкость приема мяча. Завершится программа Матча звезд жеребьевкой весенней части Кубка России.