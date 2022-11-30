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Кьер остался впечатлен игрой Эриксена за сборную Дании на ЧМ-2022

Датская национальная команда нее пробилась в плей-офф мундиаля, заняв четвертое место в группе.
30 ноября 2022 22:23
автор: Глеб Шевяков

Защитник сборной Дании Симон Кьер поделился мнением о выступлении своего сокомандника Кристиана Эриксена на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в заключительном туре группового этапа мундиаля датчане уступили сборной Австралии (0:1).

«Эриксен просто невероятен. Несмотря на плохое выступление сборной, Кристиан был великолепен и выделялся на поле. Мы сами не показали достойного уровня, сыграли плохо и забили всего один гол за три матча. Когда набираешь всего одно очко, не можешь рассчитывать на плей-офф. Мы летим домой», – приводит слова Кьера британская пресса.

Добавим, что сборная Дании заняла четвертое место в группе C, набрав одно очко после трех туров. Таким образом, датчане завершили свое выступление на мировом первенстве.

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