Сборная Аргентины победила Польшу, обе команды вышли в плей-офф чемпионата мира в Катаре

Сборная Аргентины в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре победила команду Польши со счетом 2:0.

В составе южноамериканской команды забивали Алексис Макалистер (46-я минута) и Хулиан Альварес (67), добавим что в первом тайме Лионель Месси не забил пенальти, его удар отбил Войцех Щенсны (39).

Таким образом, сборная Аргентины набрала 6 очков, выиграла группу С и сыграет в плей-офф чемпионата мира с командой Австралии.

Сборные Польши и Мексики набрали по 4 очка. Поляки вышли по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Они сыграют со сборной Франции.

Чемпионат мира

Группа С

Польша - Аргентина - 0:2 (0:0)

Голы: Макалистер, 46; Альварес, 67

Нереализованный пенальти: Месси, 39 (Аргентина)