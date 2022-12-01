Победа над Саудовской Аравией не помогла сборной Мексики выйти в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии (2:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022.
Отметим, что голами в составе латиноамериканской команды отметились форвард Хенри Мартин (47-я минута) и полузащитник Луис Чавес (52). Соперник ответил забитым мячом Хаттана Бахебри (95).
В параллельном матче группы C сборная Аргентины одержала победу над командой Польши со счетом 2:0.
Таким образом, мексиканская национальная команда заняла третью строчку в группе, набрав четыре очка, и уступила место в плей-офф ЧМ-2022 сборной Польши (4 очка). Команда Аргентины вышла из группы в качестве лидера (6), а саудовцы заканчивают выступление на турнире, заняв четвертое место (3).
Чемпионат мира
Группа C
3-й тур
Саудовская Аравия - Мексика - 1:2 (0:0)
Голы: Бахерби, 95. — Мартин, 47. Чавес, 52.