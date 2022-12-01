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Победа над Саудовской Аравией не помогла сборной Мексики выйти в плей-офф ЧМ-2022

Мексиканцы заняли третье место в группе C и пролетают мимо 1/8 финала мундиаля.  
01 декабря 2022 00:01
автор: Глеб Шевяков

Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии (2:1) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Отметим, что голами в составе латиноамериканской команды отметились форвард Хенри Мартин (47-я минута) и полузащитник Луис Чавес (52). Соперник ответил забитым мячом Хаттана Бахебри (95).

В параллельном матче группы C сборная Аргентины одержала победу над командой Польши со счетом 2:0.

Таким образом, мексиканская национальная команда заняла третью строчку в группе, набрав четыре очка, и уступила место в плей-офф ЧМ-2022 сборной Польши (4 очка). Команда Аргентины вышла из группы в качестве лидера (6), а саудовцы заканчивают выступление на турнире, заняв четвертое место (3).

Чемпионат мира

Группа C

3-й тур

Саудовская Аравия - Мексика - 1:2 (0:0)

Голы: Бахерби, 95. — Мартин, 47. Чавес, 52.

источник: «Советский спорт»
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