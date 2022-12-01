Альварес извинился перед Месси и Аргентиной

Мексиканский боксер Сауль Альварес принес извинения за угрозы в адрес капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Альвареса возмутил эпизод, когда Месси наступил ногой на футболку сборной Мексики, лежавшей на полу раздевалки аргентинской национальной команды.

- В последние несколько дней меня увлекла страсть и любовь, которые я испытываю к своей стране, я сделал неуместные комментарии, за которые хочу извиниться перед Месси и народом Аргентины. Каждый день мы узнаем что-то новое, и на этот раз настала моя очередь», - написал Альварес в социальных сетях.

Добавим, что сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре, а вот команда Мексики заняла третье место в группе и покинула турнир.