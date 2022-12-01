Ренар о матче с Мексикой: Финальной счет не отражает общую картину противостояния

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики.

«Мы не проиграли с крупным счетом, но не смогли дать достойный бой оппоненту. Мексика провела встречу намного лучше нас. Нам не хватало четырех травмированных футболистов, но это игра. Еще раз отмечу, что Мексика провела отличный поединок, показала очень интенсивную игру и должна была забивать больше голов. Финальный счет явно не отражает общую картину противостояния», - приводит слова специалиста пресс-служба ФИФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев, которые по доплонительным показателям уступили вторую строчку в группе полякам.

В итоге участниками плей-офф от квартета стали Аргентина и Польша.