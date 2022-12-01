Месси заявил, что не собирается извинятся за то, что пнул футболку сборной Мексики в раздевалке

Капитан сборной Аргентину Лионель Месси после победы над команды Польши (2:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре дал комментарий по нашумевшему эпизоду с мексиканской футболкой.

Напомним, что Месси в раздевалке своей национальной команды потанцевал на футболке сборной Мексики, а потом пнул ее ногой.

«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что я никогда не проявляю неуважения. Это лишь вещи в победной раздевалке. Мне не нужно извиняться, потому что я не проявил неуважения к мексиканскому народу», - сказал Месси журналисту.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где сыграет против Австралии. Сборная Мексики заняла третье место в группе и покинула турнир.