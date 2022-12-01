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Месси заявил, что не собирается извинятся за то, что пнул футболку сборной Мексики в раздевалке

Капитан команды Аргентину уверен, что не проявлял неуважение к мексиканскому народу.
01 декабря 2022 08:55
автор: Максим Скороходов

Капитан сборной Аргентину Лионель Месси после победы над команды Польши (2:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Катаре дал комментарий по нашумевшему эпизоду с мексиканской футболкой.

Напомним, что Месси в раздевалке своей национальной команды потанцевал на футболке сборной Мексики, а потом пнул ее ногой.

«Это было недоразумение. Любой, кто знает меня, в курсе, что я никогда не проявляю неуважения. Это лишь вещи в победной раздевалке. Мне не нужно извиняться, потому что я не проявил неуважения к мексиканскому народу», - сказал Месси журналисту.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, где сыграет против Австралии. Сборная Мексики заняла третье место в группе и покинула турнир.

источник: «Советский спорт»
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