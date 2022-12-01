Луис Энрике заявил, что Испания не будет думать о потенциальном сопернике в плей-офф

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что его футболисты не будут задумываться о том, с каким соперником им предстоит встретится в плей-офф, во время заключительного матча группового этапа ЧМ-2022 против Японии.

«Любая из четырех команд все еще может выйти из группы – Коста-Рика также может переиграть Германию. Мы не собираемся спекулировать (думать о том, чтобы избежать матча с Бразилией). Неважно, сыграем ли мы с Бразилией в четвертьфинале турнира. Мы хотим победить Японию и финишировать первыми в группе», - приводят слова специалиста зарубежные соцсети.

Напомним, Испания является лидером группы Е. Второе место с тремя очками делят японцы и костариканцы. Последнюю строчку с одним очком занимает Германия.