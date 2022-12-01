Щенсны заявил, что остановит Мбаппе в 1/8 финала ЧМ-2022

Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны не боится встречи с действующими чемпионами мира - французами в 1/8 финала ЧМ-2022.

«В целом, они являются фаворитами, это одна из лучших команд в мире, однако мы сделаем всё возможное, чтобы пройти эту стадию. Ключ к остановке Мбаппе? Я сам!», - приводит слова вратаря зарубежная пресса.

Напомним, в своих заключительных матчах группового этапа французы уступили Тунису (0:1), в поляки - Аргентине (0:2).

В итоге Франция все равно финишировала в своей группе первой, а Польша смогла зацепиться за второе место благодаря Саудовской Аравии, которая не позволила Мексике победить с крупным счетом и обойти поляков по дополнительным показателям.