Франция пожаловалась в ФИФА на отмененный гол Гризманна в матче с Тунисом

Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА на отмененный гол Антуана Гризманна в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.

«Мы пишем жалобу в связи с голом Антуана Гризманна, который, по нашей точке зрения, был ошибочно отменен. Такая жалоба должна быть отправлена в ФИФА в течение 24 часов после окончания матча», - приводит французская пресса заявление организации.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Туниса.

В добавленное время Гризманн забил ответный мяч, однако главный арбитр матча отменил его после видепросмотра, который состоялся уже после финального свистка.

Африканская команда покидает турнир, а французы вышли в 1/8 финала, где сыграют с Польшей.