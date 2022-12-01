Кройфф намекнул на возвращение Месси в «Барселону»

Спортивный директор «Барселоны» Хорди Кройфф прокомментировал слухи о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб.

«Вариант возвращения Месси в «Барселону» должен быть. Понятно, что нам не хватает последнего объятия между великим клубом и великим игроком. Они оба этого заслуживают», - приводит слова Кройффа зарубежная пресса.

Напомним, Месси с сезона 2021/22 выступает за «ПСЖ». До этого он провел в «Барселоне» всю свою карьеру.

В текущем сезоне аргентинец провел 19 матчей, в которых забил 12 мячей.