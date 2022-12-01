Игрок сборной Португалии Мендеш пропустит оставшиеся матчи чемпионата мира

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Нуну Мендеш пропустит оставшиеся матчи своей команды на чемпионате мира в Катаре, сообщают французские СМИ.

Мендеш получил травму в матче второго тура группового этапа против команды Уругвая (2:0). После медобследования у него диагностирован надрыв мышцы бедра. По оценкам врачей, для восстановления 20-летнего футболиста потребуется не меньше 8 недель.

Мендеш провел за «ПСЖ» 54 матча.

Сборная Португалия, победив команду Уругвая, гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.